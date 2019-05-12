Культ личности: Дети журналиста Сергея Доренко рассказали о своем отце

, 14:48 Интервью 70

Прощание с прославленным журналистом было неожиданно отменено, когда на Троекуровском кладбище уже собралось множество людей. Семья не стала отменять остальных траурных мероприятий.

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Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин, Пятый канал

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Прощание с журналистом Сергеем Доренко, который скоропостижно скончался вечером, 9 мая, в возрасте 59 лет, было неожиданно для собравшихся на Троекуровском кладбище отменено по решению полиции. Поводом послужило заявление старших дочерей Доренко о том, что они не верят в официальную причину смерти отца и подозревают его последнюю жену. Девушки потребовали повторного анализа и полагали, что на дату прощания — 12 мая — это никак не повлияет. Но утром в морге супруге тело Сергея Доренко не выдали.

В это время на Троекуровском уже собралось множество людей - родственники, друзья, поклонники таланта. Как заявила одна из дочерей Ксения Доренко, последующие траурные мероприятия семья отменять не стала. Перед тем, как уехать на поминки дети прославленного журналиста рассказали о том, кем для них был отец и каким они его навсегда запомнят.

Старшая дочь Екатерина рассказала, что к ее отцу можно было относиться по-разному — любить или ненавидеть. По ее словам, он был яркой, неординарной и выдающейся личностью. Для многих Сергей Доренко был «человеком из телевизора», а для Екатерины в первую очередь отцом.

«Для меня это культ личности. Кроме того, он для меня — папа. Для многих людей — это человек из телевизора. А для меня это папа, который читал мне Библию на ночь, мифы древней Греции, который гулял со мной, с собакой. Мы ездили верхом, путешествовали, занимались дайвингом, обсуждали фильмы, играли в шахматы. Это мой близкий родной человек. Это огромная потеря. Я до сих пор не верю», — сказала Екатерина Доренко.

Екатерина Доренко говоря об отце вспоминает, что он очень любил технику, часто менял машины и мотоциклы.

По словам сына Сергея Доренко Прохора, его отец никогда не ездил агрессивно. Всегда говорил: «Тише едешь — дальше будешь». Отец с сыном часто созванивались. Вот и накануне трагического дня они договорились встретиться и поужинать по-семейному.

«Он мне всегда звонил в Кувейт. Мы разговаривали, он рассказывал, все мне присылал. Обменивались впечатлениями. Я ему рассказывал про свои успехи, учебе в Кувейте. Договорились с ним встретиться… Изначально я не должен был приезжать, я хотел это сделать как сюрприз. То, что случилось — уже случилось», — сказал Прохор Доренко.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сказали дочери Сергея Доренко об отмененном прощании с журналистом.

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