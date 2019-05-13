Стали известны новые подробности рождения первенца Меган Маркл

Роды герцогини Сассекской прошли в атмосфере строгой секретности. До последнего момента общественность оставалась в неведении, где и когда появился на свет новый член британской королевской семьи.

Гороскоп на 13 мая: Тельцы, хватит сорить деньгами!

В преддверии знаменательного события была устроена суматоха в лучших традициях Голливуда — с участием нескольких полицейских кортежей. Она позволила принцу Гарри незаметно доставить беременную супругу и ее мать в госпиталь Фримли Парк, в то время как папарацци метались по Лондону, пытаясь выяснить, где же все-таки рожает возможного претендента на британскую корону Меган.

Как сообщает «СтарХит», многие жители Соединенного Королевства остались недовольны «шпионскими играми» Меган Маркл. Они были возмущены растратой денег налогоплательщиков на полицейское сопровождение машин, которые сбили с толку всех любопытствующих.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что племянник Меган Маркл пострадал в массовой драке в США.