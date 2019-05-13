Стали известны новые подробности рождения первенца Меган Маркл

, 5:40 Видео 517

Появление представительских машин с полицейским сопровождением сбило с толку журналистов, ожидающих под окнами лондонских клиник.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: REUTERS

Роды герцогини Сассекской прошли в атмосфере строгой секретности. До последнего момента общественность оставалась в неведении, где и когда появился на свет новый член британской королевской семьи.

Гороскоп на 13 мая: Тельцы, хватит сорить деньгами!

В преддверии знаменательного события была устроена суматоха в лучших традициях Голливуда — с участием нескольких полицейских кортежей. Она позволила принцу Гарри незаметно доставить беременную супругу и ее мать в госпиталь Фримли Парк, в то время как папарацци метались по Лондону, пытаясь выяснить, где же все-таки рожает возможного претендента на британскую корону Меган.

Как сообщает «СтарХит», многие жители Соединенного Королевства остались недовольны «шпионскими играми» Меган Маркл. Они были возмущены растратой денег налогоплательщиков на полицейское сопровождение машин, которые сбили с толку всех любопытствующих.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что племянник Меган Маркл пострадал в массовой драке в США.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

7:13
Как снимается аппетитная реклама кулинарных блюд — видео
7:07
Девять человек разбились насмерть на трассе Алматы-Бишкек в Казахстане
6:57
Названы пять ранних симптомов диабета — видео
6:44
«Полностью погорячился»: Муж Лолиты не справился с задачей для шестиклассников
6:30
Петербург вернул себе звание футбольной столицы
6:16
Следующие длинные выходные у россиян будут только в ноябре
5:51
Центробанк с 2018 года не чеканит монеты номиналом ниже одного рубля
5:40
Стали известны новые подробности рождения первенца Меган Маркл
5:28
Лайфхак: Как быстро намотать нить для рукоделия — видео
5:15
Колонизация Марса оказалась под угрозой из-за летних испарений влаги
5:01
Годовщину образования Черноморского флота отпразднуют в Севастополе — видео
4:30
Гороскоп на 13 мая: Тельцы, хватит сорить деньгами!
3:30
Самолет, вылетевший из Москвы в Самару, вернулся в «Шереметьево»
2:29
Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» впервые показала сына — фото
1:47
Стало известно, как дети Газманова зарабатывают себе на жизнь
1:22
Партия Тимошенко потребовала скорейшей инаугурации Зеленского
1:00
Новый клип или свадьба? Сергей Шнуров заинтриговал поклонников новым фото
0:37
Племянник Меган Маркл пострадал в массовой драке в США
0:14
В ДТП в Каталонии пострадали 25 человек
23:49
Младший сын Табакова увидел в 46-летней британской актрисе идеальную женщину

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Три самых необычных способа покрасить яйца к Пасхе
День весны и труда — что это за праздник и почему его отмечают
6 мая — день начала Рамадана. Как правильно поститься

Цифры дня

«Светская хроника» — еще больше звездных новостей!

Программа «Светская хроника» принесла Пятому второе место среди всех федеральных каналов 19 апреля в ночном показе по России в целом. Узнавать все новости из жизни звезд в главном тележурнале страны стало хорошей традицией для россиянок.

Для рекламодателей

Новости канала

Проект Пятого канала вышел в финал одной из самых престижных мировых премий

Пятый канал вошел в шорт-лист премии Promax Awards Global Exellence 2019 с проектом «Онлайн-кастинг к сериалу «Свои» в номинации «Интерактивное промо».

5-tv.ru

Пресса о компании

В финал конкурса «МедиаБренд» вышли 27 работ Пятого канала

Во вторник, 7 мая, опубликован шорт-лист конкурса «МедиаБренд». В 23 номинациях в финале представлено сразу 27 работ Пятого канала. Это рекордный показатель.

5-tv.ru

Реклама