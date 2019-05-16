На Пятом канале акция «День добрых дел» для Софьи Тыць

, 9:50 Эфирная новость 168

Каждый четверг мы рассказываем о детях, которым требуется дорогостоящее лечение.

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Фото, видео: Пятый канал

Тема:
День Добрых Дел 247

На Пятом канале — «День добрых дел».

Каждый четверг мы рассказываем о детях, которым требуется дорогостоящее лечение. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на номер 2425 и указать цифрами сумму, которую вы готовы пожертвовать.

Сегодня вместе с фондом «Свет» мы собираем деньги для двухлетней Сони. У девочки опухоль центральной нервной системы. Нейробластома буквально опутала весь позвоночник малышки. Но вопреки страшным прогнозам врачей, что ребенок не сможет ходить, девочка каждый день маленькими шагами приближается к выздоровлению. Но, чтобы идти дальше — Соне нужна наша помощь.

Единственный способ победить болезнь — это протонная терапия. Методика уникальная, но дорогостоящая. Почти два миллиона рублей. О пути спасения — Иван Уваров.

Ранее 5-tv.ru подвел итоги «Дня добрых дел» для Глеба Климкина.

Тема:
День Добрых Дел 247
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