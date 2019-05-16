«Все та же школьница»: юзеры обсуждают наряд Цымбалюк-Романовской

, 11:50 Фото 1 460

Подруга Прохора Шаляпина выложила в Instagram фото в черном платье и вызвала шквал комментариев.

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Фото, видео: Instagram @vitalinaromanovskaya

Тема:
Джигарханян — Цымбалюк-Романовская 49

Виталина Цымбалюк-Романовская выложила в Instagram фото в черном платье с черной же накидкой и укладкой в стиле Юлии Тимошенко — на голове у подруги Прохора Шаляпина красовалась коса. Судя по хэштегам на фото, так она готовилась к очередному телеэфиру.

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Instagram @vitalinaromanovskaya

Подписчики не всегда благосклонным к Цымбалюк-Романовской, но на этот раз они осыпали ее комплиментами.

«Все та же школьница»

«Красоточка»

«Виталина, оставайтесь всегда такой милой и красивой, у вас естественная красота»

«Вы, Виталина, как девочка. Очень элегантная и нежная»

«Ну, прямо из пианистки сразу в фотомодель. А то бы кто ее знал бы!» — пишут в комментариях.

Ранее 5-tv.ru сообщал: Прохор Шаляпин поведал о причине ссоры с Виталиной Цымбалюк-Романовской.

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