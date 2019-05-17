Окончание строительства «Северного потока -2» может быть отложено

Окончание строительства газопровода «Северный поток — 2» может быть отложено на вторую половину 2020 года. Это произойдет в том случае, если Дания согласует проект в конце текущего года, сообщает ФАН.

По первоначальному плану, «Северный поток — 2» должен быть достроен и запущен в 2019 году. Разрешение на строительство получены от властей России, Германии, Швеции и Финляндии, но Дания до сих пор задерживает решение и требует рассмотреть еще один вариант маршрута трубопровода. В июне в стране запланированы общественные слушания по проекту.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Датское энергетическое агентство не отклонило ни одну из двух ожидающих разрешения заявок, но попросило компанию Nord Stream 2 включить в экологическую оценку вариант маршрута газопровода к югу от датского острова Борнхольм.