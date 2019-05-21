Финал «Игры престолов» побил рекорды по количеству зрителей

, 4:01 Эфирная новость 52

Шестой эпизод восьмого сезона посмотрели более 19 миллионов человек в первые же сутки показа.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Сегодня самая обсуждаемая неполитическая тема — финал популярного американского сериала «Игра престолов». Когда в Москве было раннее утро, в эфир вышла заключительная 73-я серия киносаги. Восемь сезонов, восемь лет, миллионы поклонников по всему миру, затаив дыхание, следили за борьбой вокруг Железного трона, символа абсолютной власти в фантазийных королевствах.

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Из десятков персонажей до финала дошел 21, из них большинством режиссер пожертвовал. Не будем раскрывать всю интригу, скажем лишь, что справедливость и толерантность восторжествовали. Феминизму был дан отпор, да такой, что исполнитель одной из главных ролей, Кит Харрингтон в первый же день показа оправдывался за сексизм, ведь девочек не пожалели. Уже более миллиона фанатов подписались под петицией с требованием переснять финал. Несмотря на то, что последний сезон «Игры престолов» фанаты принимали местами в штыки, шестой эпизод побил все рекорды. В день премьеры, 20 мая серию посмотрели 19,3 миллиона раз. Кака сообщает Hollywood Reporter, этот показатель стал рекордным как для всего сериала, так и для HBO в целом.

Он действительно нелогичный, например, с точки зрения политологии и социологии, зато красочный и эффектный, это же шоу в конце концов. Одной из особенностей сериала была правдоподобность. Не драконами, конечно, и ходячими мертвецами, а взаимоотношениями персонажей. Не зря же автор истории, американский писатель Джордж Мартин вдохновлялся средневековыми хрониками борьбы за власть в Европе. То есть получился такой иллюстрированный учебник политологии — можно почитать Макиавелли, а можно посмотреть сериал, где «цель оправдывает средства».

«Это такой принцип, привлекательный и простой: ничего не важно, главное — достичь свой цели. Если брать политологический подход, то он как раз такой, как раз таки Макиавелли писал в Средние века», — описывает научную составляющую «Игры престолов» политолог Михаил Карягин.

Впрочем, к финалу создатели фильма начали торопиться, пошли ляпы, в одной серии проморгали кофейный стаканчик в кадре, в финальной — сразу две бутылки воды. Еще годы уйдут на то, чтобы исследовать феномен «Игры престолов». Но отрицать его влияние на современный мир невозможно — даже в России, по опросам ВЦИОМ, а был и отдельный опрос по фильму, 30% населения, прежде всего, молодежь, — следили за перипетиями сюжета. А ведь, чтобы посмотреть все серии «нон стоп», потребуется более трех суток.

«Я с огромным удовольствием посмотрел его. Конечно, определенную долю разочарования, как наверное у большинства поклонников разного уровня, вызвал у меня финальный сезон. И я не верю категорически в то, что эта история закончилась», — делится мнением народный артист России Аскольд Запашный.

Сериал изменил судьбу нескольких государств. В Хорватию, Ирландию, Шотландию, Исландию устремились тысячи фанатов — пройтись по местам съемок. «Игра» произвела революцию в кинопроизводстве, так много денег в телесериал никто не вкладывал, эпизоды финального сезона стоили, в среднем, по 15 миллионов долларов, примерно по миллиарду рублей за серию. В России полнометражных фильмов от силы с десяток с таким бюджетом. И вот уже автор истории придумал четыре программы по мотивам сериала, шоу должно продолжаться, тем более такое успешное.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эмилия Кларк невероятно трогательно попрощалась с «Игрой престолов».

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