Молодой российский режиссер получил приз в Каннах

Российский режиссер Кантемир Балагов получил приз за лучшую режиссуру в секции «Особый взгляд» 72-го Каннского кинофестиваля, сообщает телеканал RT.

27-летний россиянин удостоен награды за фильм «Дылда». Сам Балагов не успел приехать на церемонию награждения в Канны, приз за режиссера получил продюсер киноленты Александр Роднянский.

Картина «Дылда» рассказывает о жизни двух девушек, которые возвращаются с фронта в послевоенный Ленинград в конце 1945 года. Главные роли в фильме исполнили Виктория Мирошниченко, Василиса Перелыгина и Ксения Кутепова.

В разные годы в программе «Особый взгляд» в Каннах были представлены фильмы ведущих режиссеров советского и российского кинематографа: «Брат» Алексея Балабанова, «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви» Сергея Соловьева, «Среди серых камней» Киры Муратовой и «Замри-умри-воскресни!» Виталия Каневского.

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