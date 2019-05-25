Видео: Матильда Шнурова в роскошном черном платье произвела в Каннах небольшой фурор

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От шикарного образа бывшей супруги Сергея Шнурова не могли оторвать глаз даже опытные мужчины.

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Фото, видео: Instagram @matilda.shnurova

Тема:
Международный Каннский кинофестиваль 71 Развод Сергея Шнурова 46

Бывшая супруга Сергея Шнурова Матильда успела засветиться на 72-м Каннском кинофестивале и своим ярким и элегантным образом покорила присутствующих.

Петербургская бизнес-леди опубликовала короткое видео из роскошного отеля перед выходом в свет. На кадрах запечатлена реакция мужчины, который едва не свернул шею. Это отметили и подписчики Матильды:

«Взгляд мужчины говорит громче всяких слов»;

«У деда сейчас будет инфаркт)))»;

«Дядя слюну пустил»;

«Даже дядька глаз оторвать не смог, в его-то возрасте!».

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