Рената Литвинова опубликовала очень нежное фото дочери без макияжа

Актриса Рената Литвинова опубликовала фото своей дочери без косметики. На снимке 17-летняя Ульяна позирует в длинном платье с цветочным принтом с распущенными белокурыми волосами.

Рената Литвинова коротко подписала публикацию: «Уля».

Instagram @renatalitvinovaofficiall Подтвержденный

Фолловеры пришли в восторг от нежного образа девушки:

«Очень необычная и шикарная леди!»

«Мечта художника»

«Очень похожа на маму», — написали подписчики Литвиновой.

17-летняя Ульяна пошла по стопам матери и снялась уже в нескольких фильмах, а также поучаствовала в театральных постановках. Девушка часто путешествует по Европу и много времени проводит с матерью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал/, что Литвинова в пижаме смутила подписчиков подписью.