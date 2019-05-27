Основной этап сдачи ЕГЭ стартует в России

Сегодня, 27 мая, в России стартует основная волна сдачи единых государственных экзаменов. Выпускники покажут знания по литературе и географии.

Первыми за парты уже сели школьники Дальнего Востока. Впрочем, поделиться ответами со своими сверстниками из других регионов им не удастся. Везде задания разные.

Гороскоп на 27 мая: Тельцы, ваша жизнь круто изменится!

Всего же ЕГЭ в этом году будут сдавать более семисот тысяч человек.

За соблюдением правил будут следить семь тысяч наблюдателей. В этом году всех участников испытания ждет изменение.

Теперь нельзя одновременно сдавать упрощенный базовый и профильный экзамены. Нужно выбрать только один из вариантов. Впервые в ЕГЭ принимают участие выпускники республики Крым и Севастополя. Для них он стал основной формой итоговой аттестации.

Ранее 5-tv.ru писал, какое нововведение ждет школьников на ЕГЭ в 2019 году.