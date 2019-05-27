Основной этап сдачи ЕГЭ стартует в России

, 7:51 Эфирная новость 20

Первыми к сдаче Единого государственного экзамена приступили школьники Дальнего Востока.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Тема:
ЕГЭ 50

Сегодня, 27 мая, в России стартует основная волна сдачи единых государственных экзаменов. Выпускники покажут знания по литературе и географии.

Первыми за парты уже сели школьники Дальнего Востока. Впрочем, поделиться ответами со своими сверстниками из других регионов им не удастся. Везде задания разные.

Гороскоп на 27 мая: Тельцы, ваша жизнь круто изменится!

Всего же ЕГЭ в этом году будут сдавать более семисот тысяч человек.

За соблюдением правил будут следить семь тысяч наблюдателей. В этом году всех участников испытания ждет изменение.

Теперь нельзя одновременно сдавать упрощенный базовый и профильный экзамены. Нужно выбрать только один из вариантов. Впервые в ЕГЭ принимают участие выпускники республики Крым и Севастополя. Для них он стал основной формой итоговой аттестации.

Ранее 5-tv.ru писал, какое нововведение ждет школьников на ЕГЭ в 2019 году.

Тема:
ЕГЭ 50
25 мая
Для петербургских школьников прозвучал последний звонок — видео
20 мая
Какое нововведение ждет школьников на ЕГЭ в 2019 году?
26 февр
Видео: Родители выпускников попробуют сдать ЕГЭ
18 дек
Опубликовано расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2019 год
8 дек
Член КПРФ в Госдуме предлагает «высшую меру» для ЕГЭ
28 сент
Отличникам придется подтвердить свою золотую медаль на ЕГЭ
15 авг
ЕГЭ по информатике будут сдавать на компьютере
6 авг
Обвиняемые в убийстве отца сестры Хачатурян будут сдавать ЕГЭ в СИЗО
4 авг
Зачислен! Школьник с рекордными баллами ЕГЭ стал студентом МГУ
28 июл
Сообщивший об утечках заданий ЕГЭ учитель из Петербурга пойдет под суд

Читайте также

+19° Днём +21°
Ночью +12°
64.61
0.12 72.32
0.48
Гороскоп на 27 мая: Тельцы, ваша жизнь круто изменится!

Последние новости

8:02
Торговые сети могут обязать выкупать стеклотару у россиян — видео
7:56
Ким Кардашьян и Канье Уэст посетили концерт Селин Дион — видео
7:51
Основной этап сдачи ЕГЭ стартует в России
7:41
Видео: Зачем в аэропорту орнитологическая служба и как она работает
7:35
«Шашлычку хотите?» Сергей Лазарев у мангала обратился к поклонникам
7:27
Вратарь Василевский вошел в символическую сборную чемпионата мира по хоккею
7:17
«Проще простого»: Как уберечь рассаду от птиц и домашних животных — видео
7:11
Лайфхак! Ирина Пегова рассказала, как спорт помогает ей в творчестве — видео
7:00
Стали известны предварительные результаты голосования в Европарламент
6:52
Элегантная Лиза Арзамасова из «Папиных дочек» поразила поклонников — фото
6:37
Возбуждено уголовное дело по факту наезда сына экс-сенатора Совфеда на инспектора ДПС
6:18
«Не пара»: рэпер Баста презентовал трек с певицей Straniza
6:03
Основатель Huawei выступил против ответных мер КНР в отношении Apple — видео
5:46
«Я тебя люблю»: Агутин трогательно поздравил Анжелику Варум с юбилеем
5:28
На Украине оценили экономические потери от противостояния с Россией — видео
5:03
Фото: Пышный бюст «русской Кардашьян» едва уместился в платье с глубоким декольте
4:33
Президентом Литвы стал бывший менеджер банка — видео
4:04
Стас Михайлов посетовал на неискренность коллег по сцене
3:34
Минобороны планирует ужесточить правила призыва на срочную службу
3:00
Гороскоп на 27 мая: Тельцы, ваша жизнь круто изменится!

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ предстоящего матча финала Лиги Чемпион
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордная неделя в победном мае!

Россия отметила День Победы, а победы Пятого продолжаются! Неделя с 13 по 19 мая стала рекордной, начиная с января 2019 года. Долю 7,6% принесли Пятому каналу российские телезрители в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Новости канала

Проект Пятого канала «Марафон добра» вошел в каталог «Лучшие социальные проекты России»

«Лучшие социальные проекты России» — ежегодное событие, направленное на поддержку общественных инициатив и выявление лучших практик гражданской активности. Проект Пятого канала был представлен Экспертному жюри в категории «Социально-ответственные СМИ».

5-tv.ru

Пресса о компании

Пятый канал: 27 мая начинается премьера сериала «Великолепная пятерка»

Сюжет повествует о буднях пятерых оперов «убойного» отдела Петровского РОВД Петербурга.

5-tv.ru

Реклама