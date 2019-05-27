Израиль нанес ракетный удар по сирийской деревне в провинции Кунейтра, 27 мая. Об этом рассказывает телеканал Syria TV.

Армия Израиля в свою очередь сообщила, что целью ракетного обстрела была установка ПВО, из которой был открыт огонь по израильскому истребителю.

Известно, что в результате обстрела, есть раненные. Также сообщается о повреждении военной машины.

Точное число людей, получивших повреждения, пока не уточняется.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Палестина и Израиль договорились о прекращении огня