Матвиенко отреагировала на планы Киева сменить статус Керченского пролива

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала инициативу Киева по изменению статуса Керченского пролива. Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что признание пролива как международного «снимет очень многие вопросы» и устранит «правовую неопределенность».

Однако, по мнению Матвиенко, намерение Киева не имеет под собой оснований и не может быть реализовано, пишет ТАСС.

«Эта инициатива абсолютно беспредметная, она не имеет под собой никаких оснований, она не может быть реализована», — отметила спикер Совфеда.

Матвиенко также добавила, что украинские моряки не будут освобождены до тех пор, пока идет следствие.

Ранее Зеркаль сообщила о подготовке дипломатической ноты для российского МИД с целью освобождения украинских моряков, задержанных за нарушение госграницы РФ в Керченском проливе. 27 мая Мосгорсуд признал законным продление ареста задержанным украинским морякам.