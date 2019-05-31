Пятый канал подводит итоги «Дня добрых дел» для Леры Верияловой

, 9:39 Эфирная новость 34

У девочки — врожденный порок сердца. На помощь пришли вы, зрители Пятого канала.

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Фото, видео: Пятый канал

Тема:
День Добрых Дел 251

Сегодня подводим итоги акции «День добрых дел». Накануне героем нашего сюжета стала Лера Вериялова из Ульяновска.

У нее обострился врожденный порок сердца. Но Лере 17 лет, она уже не попадает под «детские» программы, а ждать «взрослой» квоты — полгода. У нее этого времени нет. Единственный шанс — операция за границей. На это необходимо четыре миллиона рублей.

На помощь пришли вы — зрители Пятого канала. Всего за один день вы перечислили в фонд «Детские сердца» пять миллионов 692 тысячи 75 рублей. Спасибо вам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об итогах акции «День добрых дел» для девочки Насти с остеосаркомой — опухолью костной ткани.

Тема:
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