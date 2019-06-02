Полуголая блондинка, прервавшая финал ЛЧ, объяснила, зачем выбежала на поле

Американская модель польского происхождения Кинси Волански, выбежавшая на поле стадиона во время финала Лиги чемпионов, объяснила в Instagram, зачем прервала матч между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом». Она отметила, что иногда нужно совершать безумные, неординарные поступки, которые запомнятся на всю жизнь. Вероятно, появление Волански в миниатюрном купальнике на поле стадиона перед тысячами зрителей было одним из них.

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«Стрикинг в финале Лиги чемпионов! Жизнь дана, чтобы жить. Делайте сумасшедшие вещи, которые запомните навсегда », — написала модель.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кинси Волански оказалась подругой пранкера Виталия Здоровецкого, который также прерывал финал чемпионата мира в Бразилии в 2014 году. Он снимал акцию девушки с трибун и вызволял ее из полиции Мадрида после задержания.