Россию могут отстранить от олимпиады в Токио из-за дела прыгуна Лысенко

Британская газета The Sun утверждает, что сборную России могут отстранить от Олимпийских игр-2020 из-за дела прыгуна в высоту Данила Лысенко.

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Издание пишет, что якобы «высокопоставленные чиновники из Всероссийской федерации легкой атлетики были в курсе недостоверных сведений для прохождения тестирования, которые оставил Лысенко для антидопинговых офицеров».

В результате чего спортсмен был обвинен в нарушении правил и отстранен от международных соревнований 3 августа 2018 года. По мнению британских журналистов, таким образом руководство ВФЛА пыталось скрыть допинговые нарушения российского прыгуна, который является претендентом на призовые места на играх в Токио в 2020 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о скандальном фильме ВВС, которым пытались запугать английских болельщиков перед поездкой на чемпионат мира по футболу в России.