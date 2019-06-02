В результате взрыва в Сирии погибли 14 человек

Заминированный автомобиль взорвался на северо-западе Сирии в городе Аазаз, расположенном на границе с Турцией. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местный источник, не менее 14 человек погибли в результате взрыва, еще 28 пострадали. По предварительным данным, взрыв прогремел рядом со штаб-квартирой отдела уголовной безопасности. Ни одна из экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.

Ранее 5-tv.ru публиковал хронику событий во время взрыва на заводе «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области. Инцидент произошел 1 июня — в результате взрыва были госпитализированы 16 человек. Целый цех, занятый на производстве тротила и взрывчатки был уничтожен. На данный момент известно, что под завалами не осталось людей.