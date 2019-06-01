Евгений Алдонин забрал дочь Юлии Началовой в свою семью

Бывший муж Юлии Началовой футболист Евгений Алдонин в интервью «Советскому спорту» рассказал, что забрал их общую с певицей дочь Веру в свою новую семью. По словам спортсмена, главное для него — душевное спокойствие 12-летней девочки.

«Сейчас самое главное для меня — душевное спокойствие Веры. Чтобы она была окружена заботой и любовью родных и близких» , — сказал Евгений Алдонин.

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Футболист в очередной раз подчеркнул, что уход из жизни Юлии Началовой — это настоящая трагедия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рассказала PR-директор Началовой о ее способностях. Анна Исаева прокомментировала слухи о том, что певица могла обладать «особым даром».