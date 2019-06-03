Убийство бывшего спецназовца в Подмосковье попало на видео

Камера видеонаблюдения запечатлела момент убийства бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина в Подмосковье. Трагедия произошла в ночь на воскресенье, 2 июня. На записи видно, как в 23 часа из бара выходит агрессивная толпа людей.

Мужчины начинают избивать двух молодых людей. В этот момент мимо проходил Никита Белянкин со своей девушкой. Она осталась на месте, в то время, как бывший спецназовец ввязался в потасовку, пытаясь усмирить и разнять дерущихся.

Убийство произошло около полуночи в субботу, 1 июня, на Новотушинской улице в деревне Путилково, которая входит в городской округ Красногорск Московской области.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что молодой человек, чтобы утихомирить толпу и отпугнуть дебоширов, достал газовый пистолет Streamer-2014 и произвел несколько выстрелов в воздух. Однако агрессивные люди набросились на него, повалили на землю и принялись забивать ногами. В какой-то момент один из преступников вонзил нож в сердце Белянкина. От полученного ранения он скончался на месте. СК РФ возбудил уголовное дело по факту убийства спецназовца в Подмосковье.