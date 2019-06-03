СК РФ возбудил уголовное дело по факту убийства спецназовца в Подмосковье

Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Московской области возбудило уголовное дело по статье «Убийство» по факту смерти в Подмосковье бывшего спецназовца Никиты Белянкина. Об этом в интервью 5-tv.ru рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

По данным следствия, 1 июня в поселке Путилково Красногорского района Московской области, произошел конфликт между группой молодых людей и бывшим спецназовцем Никитой Белянкиным. Во время потасовки один из молодых людей ранил Никиту ножом. Рана оказалась смертельной, Белянкин умер до приезда скорой.

Нанесший ножевое ранение с места происшествия скрылся, в настоящее время его разыскивают правоохранители. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, а также лица к нему причастные.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивное интервью одного из пострадавших в драке, которую пытался разнять бывший спецназовец.