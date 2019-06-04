Задержан подозреваемый в убийстве бывшего спецназовца в Подмосковье

В Подмосковье вечером 3 июня прошла импровизированная акция памяти трагически погибшего Никиты Белянкина — ветерана боевых действий в Сирии, бывшего сотрудника спецназа ГРУ. Люди несут к месту гибели бойца цветы, зажигают свечи. Трагедия произошла в воскресенье 2 июня в Красногорском районе области. Никита гулял с девушкой, когда увидел — возле бара 10 человек жестоко избивали прохожего. Юноша попытался разнять дерущихся, выстрелил в воздух из травматического пистолета, но тут же получил смертельный удар ножом в сердце.

«У него такое было патологическое чувство справедливости. Он всегда заступался, мимо не прошел бы ни при каких вариантах. У него это в крови, с детства еще было. Он в детстве хоккеем занимался, постоянно если была какая-то заваруха — всегда лез, всегда спасал. И всегда у него по жизни вот так вот было», — рассказывает отец Никиты.

Вместе с отцом Никита Белянкин организовал поисковый отряд, который занимался перезахоронением погибших солдат Красной армии. В этом году собирался вступить в ряды Росгвардии, но не успел.

Тем временем, все участники драки уже установлены. По сообщениям РБК, правоохранителям удалось задержать одного из подозреваемых в убийстве Белянкина. По предварительным данным, остальные подозреваемые скрылись. Так, РЕН ТВ сообщал, что полиция подозревает Григора Оганяна — владельца местного бара, который уже, вероятно, вылетел в Ереван.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что убийство бывшего спецназовца в Подмосковье попало на видео.