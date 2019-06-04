Задержан подозреваемый в убийстве бывшего спецназовца в Подмосковье

, 3:32 Эфирная новость 11

В то же время в Московской области прошла импровизированная акция памяти Никиты Белянкина.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ВКонтакте @24krasnogorsk, Пятый канал

В Подмосковье вечером 3 июня прошла импровизированная акция памяти трагически погибшего Никиты Белянкина — ветерана боевых действий в Сирии, бывшего сотрудника спецназа ГРУ. Люди несут к месту гибели бойца цветы, зажигают свечи. Трагедия произошла в воскресенье 2 июня в Красногорском районе области. Никита гулял с девушкой, когда увидел — возле бара 10 человек жестоко избивали прохожего. Юноша попытался разнять дерущихся, выстрелил в воздух из травматического пистолета, но тут же получил смертельный удар ножом в сердце.

«У него такое было патологическое чувство справедливости. Он всегда заступался, мимо не прошел бы ни при каких вариантах. У него это в крови, с детства еще было. Он в детстве хоккеем занимался, постоянно если была какая-то заваруха — всегда лез, всегда спасал. И всегда у него по жизни вот так вот было», — рассказывает отец Никиты.

Вместе с отцом Никита Белянкин организовал поисковый отряд, который занимался перезахоронением погибших солдат Красной армии. В этом году собирался вступить в ряды Росгвардии, но не успел.

Тем временем, все участники драки уже установлены. По сообщениям РБК, правоохранителям удалось задержать одного из подозреваемых в убийстве Белянкина. По предварительным данным, остальные подозреваемые скрылись. Так, РЕН ТВ сообщал, что полиция подозревает Григора Оганяна — владельца местного бара, который уже, вероятно, вылетел в Ереван.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что убийство бывшего спецназовца в Подмосковье попало на видео.

Читайте также

+23° Днём +26°
Ночью +16°
65.55
0.17 73.22
0.38
Гороскоп на 4 июня: Зажигайте на танцполе, Скорпионы!

Последние новости

3:32
Задержан подозреваемый в убийстве бывшего спецназовца в Подмосковье
3:00
Гороскоп на 4 июня: Зажигайте на танцполе, Скорпионы!
2:31
Итальянка проехала половину России на коне, но застряла под Калугой
2:04
Лайфхак: Как хорошо выспаться без комаров в квартире
1:37
Apple представила черную iOS 13
1:02
Какая судьба ждет Джулиана Ассанжа — видео
0:31
Удар по здравому смыслу — на Украине грядет реформа образования
0:01
Минстрой сделал крутой разворот — ведомство хочет избавиться от счетчиков тепла
23:49
Видео: Пожар на складе с нефтепродуктами в Красноярске
23:41
Геморрагическая лихорадка в Саратовской области — виноваты мыши
23:19
Рианна в чулках и соблазнительном белье дает советы модникам — фото
23:05
Представители каких профессий могут потерять работу — эксперты
22:41
Здравствуй, лето: Жара захватывает центральную Россию — видео
22:27
Пострадавшим от взрыва в Дзержинске выплатили по 150 тысяч рублей
22:11
«Сногсшибательная»: Юлия Снигирь показала идеальную фигуру в купальнике — фото
21:47
Прокуратура Петербурга проверяет жалобу на полицейских якобы избивших мальчика
21:35
BadComedian заявил, что может закрыть канал из-за иска на миллион рублей
21:23
Антон Городецкий возвращается! Лукьяненко опубликовал первые главы нового «Дозора»
21:11
«Лже-отец» звезды сериала «Маргоша» хотел обобрать сына до нитки
20:58
Видео: Глава Минэкономразвития озвучил экономическую ситуацию в России

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ матча финала Лиги Чемпионов
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордная неделя в победном мае!

Россия отметила День Победы, а победы Пятого продолжаются! Неделя с 13 по 19 мая стала рекордной, начиная с января 2019 года. Долю 7,6% принесли Пятому каналу российские телезрители в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Новости канала

«Светская хроника» бьет рекорды!

Интерес к программе «Светская хроника» у зрителей Пятого канала продолжает расти. Рекордные результаты достигнуты в аудиториях «Все 25-59» и «Женщины 25-59», что позволило Пятому занять призовые места в тройке лидеров федерального телесмотрения.

5-tv.ru

Пресса о компании

Пятый канал получил 16 наград конкурса «МедиаБренд»

В Москве прошла торжественная церемония награждения Седьмого конкурса «МедиаБренд». 16 работ Пятого канала заняли призовые места — это рекордное количество наград! Три первых, четыре вторых и девять третьих мест. Ровно в два раза больше, чем годом ранее!

5-tv.ru

Реклама