Задержан восьмой подозреваемый по делу об убийстве спецназовца в Подмосковье

, 6:45 314

С задержанным по подозрению в участии в громком убийстве проводятся следственные действия. В ближайшее время решится вопрос, какую меру пресечения изберут в отношении его.

Фото: ВКонтакте @solovov17102003

Тема:
Убийство спецназовца в Подмосковье 16

Еще один подозреваемый по делу об убийстве бывшего бойца спецназа Никиты Белянкина в Подмосковье задержан. Это восьмой задержанный в рамках расследования громкого убийства. Об этом в пятницу, 7 июня, сообщает сайт СК РФ.

С задержанным проводятся следственные действия и в ближайшее время решится вопрос, какую меру пресечения изберут в отношении его.

Как сообщается, установлены все участники массового массовой драки, в которой смертельное ранение получил экс-спецназовец, вступившийся за избиваемых молодых людей. Следователи уверены — ни одному из фигурантов дела не удастся скрыться от правосудия.

Трагедия произошла ночью в субботу, 1 июня 2019 в поселке Путилково Красногорского района Московской области. Никита Белянкин прогуливался с девушкой и увидел, как около бара группа мужчин избивает двоих человек.

Никита выстрелом в воздух из травматического пистолета отвлек внимание избивающих, и они переключились на него. В какой-то момент один из нападавших, как полагают следователи, Нарек Степанян, нанес Никите смертельное ранение ножом. Бывший спецназовец скончался до приезда скорой. Степанян арестован. За решеткой он пробудет как минимум до 2 августа.

Ранее 5-tv.ru публиковал интервью отца погибшего, который рассказал, что Никита не смог бы пройти мимо побоища, и не вступиться за избиваемых, ни при каких обстоятельствах.

Тема:
Убийство спецназовца в Подмосковье 16
6 июн
Видео: Похороны бывшего спецназовца ГРУ в Подмосковье
5 июн
Предполагаемый убийца бывшего спецназовца ГРУ арестован до 2 августа
5 июн
Обвиняемый по делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ арестован
5 июн
СК РФ выяснил, кто нанес смертельный удар бывшему спецназовцу в Подмосковье
5 июн
Установлены все участники драки в Подмосковье, где убили бывшего спецназовца
4 июн
СК РФ опубликовал видео с подозреваемым в убийстве экс-спецназовца в Подмосковье
4 июн
Задержаны уже двое подозреваемых в убийстве бывшего спецназовца в Подмосковье
4 июн
Задержан подозреваемый в убийстве бывшего спецназовца в Подмосковье
3 июн
Убийство бывшего спецназовца в Подмосковье попало на видео
3 июн
СК РФ возбудил уголовное дело по факту убийства спецназовца в Подмосковье

Читайте также

+21° Днём +28°
Ночью +18°
65.04
-0.19 73.26
-0.01
Гороскоп на 8 июня: Стрельцы, жизнь перевернется с ног на голову!

Последние новости

7:45
Небоскреб загорелся в Варшаве — видео
7:31
«Жуть какая»: Барбара Стрейзанд сводила клонированных собак на могилу их матери
7:17
Стало известно чем именно фастфуд опасен для детей
7:01
«Девушка Бонда» Ольга Куриленко показала очаровательное архивное фото
6:45
Задержан восьмой подозреваемый по делу об убийстве спецназовца в Подмосковье
6:31
Откуда взялось кофе в кадре «Игры престолов»? Софи Тернер рассказала все
6:12
Малолетнего ребенка и мертвого мужчину обнаружили в квартире в Петербурге
5:47
Главная свидетельница по делу Кокорина и Мамаева показала страшные травмы
5:31
«Наглость от слабости»: Сенатор объяснил претензии «Нафтогаза» к РФ по газовым переговорам
5:15
Фото: Как пластика изменила Кайли Миноуг
5:02
«Я случайно» — Мужчина смог открыть сейф, остававшийся запертым 40 лет в Канаде
4:31
Певица Рианна развеяла слухи о расставании со своим бойфрендом-миллиардером
4:07
«Продолжаете пробивать дно»: Зеленский «поблагодарил» депутатов Рады за работу — видео
3:31
«Клеопатра»: Экс-солистка «Тату» показала горячее фото в купальнике
3:01
Гороскоп на 8 июня: Стрельцы, жизнь перевернется с ног на голову!
2:34
Предательство, роспуск команды и глубокое декольте — Ани Лорак на премии МУЗ-ТВ
2:01
Наркотики, срез ногтей и адвокат: Подробности задержания журналиста Meduza
1:30
Почему селфи могут спровоцировать раннее старение — ученые
1:15
«Выиграют люди»: Министр строительства и ЖКХ рассказал о сути реформы в сфере продажи строящегося жилья в России
1:02
Появилось видео с Ассанжем в британской тюрьме

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ матча финала Лиги Чемпионов
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордный сезон на Пятом!

С 1 сентября 2018-го по 31 мая 2019 года Mediascope зафиксировал исторические рекорды Пятого канала сразу в двух аудиториях: «Все 4+» — 6,4% и «Все 18+» — 6,7%. Эфирные предложения Пятого канала с неизменным успехом удерживали зрителей у экранов на протяжении всего телесезона.

Для рекламодателей

Новости канала

Пятый канал получил бронзовую статуэтку в одном из крупнейших фестивалей рекламы и маркетинговых коммуникаций «Silver Mercury»

6 июня в Москве прошла церемония награждения финалистов крупнейшего фестиваля креатива и маркетинговых коммуникаций «Silver Mercury».

5-tv.ru

Пресса о компании

Светская хроника: отравление Алибасова и развод Ирины Шейк

Уже в пятницу нам обещают рассказать все подробности о главных светских новостях недели.

5-tv.ru

Реклама