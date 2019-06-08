Задержан восьмой подозреваемый по делу об убийстве спецназовца в Подмосковье

Еще один подозреваемый по делу об убийстве бывшего бойца спецназа Никиты Белянкина в Подмосковье задержан. Это восьмой задержанный в рамках расследования громкого убийства. Об этом в пятницу, 7 июня, сообщает сайт СК РФ.

С задержанным проводятся следственные действия и в ближайшее время решится вопрос, какую меру пресечения изберут в отношении его.

Как сообщается, установлены все участники массового массовой драки, в которой смертельное ранение получил экс-спецназовец, вступившийся за избиваемых молодых людей. Следователи уверены — ни одному из фигурантов дела не удастся скрыться от правосудия.

Трагедия произошла ночью в субботу, 1 июня 2019 в поселке Путилково Красногорского района Московской области. Никита Белянкин прогуливался с девушкой и увидел, как около бара группа мужчин избивает двоих человек.

Никита выстрелом в воздух из травматического пистолета отвлек внимание избивающих, и они переключились на него. В какой-то момент один из нападавших, как полагают следователи, Нарек Степанян, нанес Никите смертельное ранение ножом. Бывший спецназовец скончался до приезда скорой. Степанян арестован. За решеткой он пробудет как минимум до 2 августа.

Ранее 5-tv.ru публиковал интервью отца погибшего, который рассказал, что Никита не смог бы пройти мимо побоища, и не вступиться за избиваемых, ни при каких обстоятельствах.