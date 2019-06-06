Видео: Похороны бывшего спецназовца ГРУ в Подмосковье

Похороны убитого в Подмосковье бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина проходят в четверг, 6 июня, на Митинском кладбище, неподалеку от места трагедии. Известно, что отпевание провели на территории некрополя в небольшой часовне Покрова Пресвятой Богородицы. По этой причине на чин погребения были приглашены только самые близкие.

Во время похорон будет выставлен почетный караул. В память о Никите Белянкине прозвучат оружейные залпы.

Бывший спецназовец ГРУ Никита Белянкин погиб в ночь на 2 июня в Красногорском районе Московской области. Парень гулял с девушкой и увидел, как толпа избивает двух мужчин. Он попытался их разнять и получил удар ножом в сердце.

Ранее 5-tv.ru сообщал, предполагаемый убийца бывшего спецназовца ГРУ арестован до 2 августа.