СК РФ опубликовал видео с подозреваемым в убийстве экс-спецназовца в Подмосковье

Стало известно, как выглядит один из подозреваемых по делу об убийстве бывшего спецназовца Никиты Белянкина в Красногорске. Видео с допроса мужчины опубликовал Следственный комитет РФ.

В кадре находится мужчина восточной внешности. На протяжении всей записи он произносит только некую дату — вероятно, дату своего рождения. Мужчина подозревается в убийстве Никиты Белянкина — бывшего сотрудника спецназа ГРУ.

Молодого человека смертельно ранили ножом в сердце во время драки на парковке ночью 1 июня — Белянкин вступился за двух молодых людей, которых избивала группа неизвестных.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Следственный комитет установил личности всех участников потасовки. Двое подозреваемых уже задержаны.