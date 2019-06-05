Обвиняемый по делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ арестован

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Нарек Степанян пробудет под стражей до 2 августа.

Фото: ВКонтакте

Тема:
Убийство спецназовца в Подмосковье 13

Красногорский городской суд Московской области отправил в СИЗО на два месяца — до 2 августа — Нарека Степаняна, одного из участников драки в Подмосковье, в результате которой был убит бывший спецназовец Никита Белянкин.

Гражданин Армении обвиняется по статье «хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Трагедия произошла в ночь на 2 июня. Никита Белянкин гулял с девушкой и увидел, как толпа избивает двух мужчин. Попытался разнять и получил удар ножом в сердце. Погибший Никита Белянкин служил в спецназе ГРУ, участвовал в боевых действиях в Сирии. Его похоронят 6 июня на Митинском кладбище в Москве. Ранее 5-tv.ru сообщал обо всех участниках драки в Подмосковье.

Тема:
Убийство спецназовца в Подмосковье 13
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