Обвиняемый по делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ арестован

Красногорский городской суд Московской области отправил в СИЗО на два месяца — до 2 августа — Нарека Степаняна, одного из участников драки в Подмосковье, в результате которой был убит бывший спецназовец Никита Белянкин.

Гражданин Армении обвиняется по статье «хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Трагедия произошла в ночь на 2 июня. Никита Белянкин гулял с девушкой и увидел, как толпа избивает двух мужчин. Попытался разнять и получил удар ножом в сердце. Погибший Никита Белянкин служил в спецназе ГРУ, участвовал в боевых действиях в Сирии. Его похоронят 6 июня на Митинском кладбище в Москве. Ранее 5-tv.ru сообщал обо всех участниках драки в Подмосковье.