СК РФ выяснил, кто нанес смертельный удар бывшему спецназовцу в Подмосковье

Следственный комитет установил личность человека, нанесшего смертельный удар бывшему спецназовцу ГРУ Никите Белянкину. Мужчина был убит в драке вечером 1 июня.

«Следствием на основании имеющихся данных из числа задержанных установлено лицо, которое нанесло смертельное ранение ветерану боевых действий, пытавшемуся помочь травмированному в драке человеку. Ему предъявлено обвинение», — сообщают представители Следкома.

Личность обвиняемого СК РФ не раскрывает, однако известно, что накануне следователями были задержаны еще трое фигурантов — мужчины 1992, 1978 и 1977 годов рождения. Известно, что самый молодой из них работает барменом в баре, на парковке возле которого и произошла трагедия.

«СК России ходатайствует перед судом об избрании всем фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявляют в Следственном комитете.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что вечером 1 июня бывший военный Никита Белянкин стал свидетелем того, как группа неизвестных напала на двоих молодых людей. Защищая пострадавших, мужчина получил смертельное ножевое ранение.