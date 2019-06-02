Аккаунт в Instagram полуголой блондинки, прервавшей финал ЛЧ, заблокирован

, 20:32 Видео 292

Российский форвард Федор Смолов прокомментировал «шалость» девушки и отметил ее «неплохую форму».

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Фото, видео: Twitter @Sport__WAGs, @kinsey_sue

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Лига чемпионов УЕФА 6

Аккаунт в Instagram американской модели и актрисы Кинси Волански оказался заблокирован после того, как она объяснила в этой соцсети, зачем выбежала в полуголом виде на поле стадиона, прервав тем самым финальный матч Лиги чемпионов.

Стоит отметить, что буквально через несколько часов после «шалости» Волански на нее дополнительно подписались более двух миллионов человек.

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Нападающий московского футбольного клуба «Локомотив» и сборной России Федор Смолов не остался равнодушным к появлению блондинки на поле во время финального матча Лиги чемпионов — 2018/2019, в котором «Ливерпуль» победил «Тоттенхэм Хотспур» со счетом 2:0.

«Как вы сами могли видеть, бежала она неплохо. Ее физические возможности явно лучше, чем у стюардов. Не только стартовая скорость, но и форма была неплохой», — приводит его слова РИА Новости.

Он добавил, что конечно такая «акция не красит футбол, но это лучше, чем нетрезвый болельщик будет что-то плохое делать на трибуне».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по мнению Волански, в жизни нужно совершать безумные, неординарные поступки, которые запомнятся на всю жизнь. Вероятно, она подразумевала под этим свое появление в игривом купальнике на поле стадиона перед десятками тысячам футбольных фанатов и миллионами телезрителей.

Тема:
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