На Пятом канале акция «День добрых дел» для Радимы Рассаевой

, 10:44 Эфирная новость 63

Каждый четверг мы рассказываем о детях, которым требуется дорогостоящее лечение. Чтобы помочь, достаточно отправить смс на номер 3242 и указать цифрами сумму пожертвования.

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Фото, видео: Пятый канал

Тема:
День Добрых Дел 252

Сегодня помощь нужна 13-летней Радиме. Девочка почти всю жизнь сражается с тяжелым недугом. Из-за остеосаркомы ей удалили кость в руке и заменили на протез. Болезнь отступила, но Радима подросла и сейчас ей требуется повторная операция и другой, более современный протез.

Семья обратилась за помощью в фонд «Линия жизни», который вот уже 15 лет помогает детям с тяжелыми диагнозами. Подробнее — в видеосюжете.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об итогах акции «День добрых дел» для девочки Леры с врожденным пороком сердца.

Тема:
День Добрых Дел 252
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Рекордный сезон на Пятом!

С 1 сентября 2018-го по 31 мая 2019 года Mediascope зафиксировал исторические рекорды Пятого канала сразу в двух аудиториях: «Все 4+» — 6,4% и «Все 18+» — 6,7%. Эфирные предложения Пятого канала с неизменным успехом удерживали зрителей у экранов на протяжении всего телесезона.

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