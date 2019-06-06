На Пятом канале акция «День добрых дел» для Радимы Рассаевой

Сегодня помощь нужна 13-летней Радиме. Девочка почти всю жизнь сражается с тяжелым недугом. Из-за остеосаркомы ей удалили кость в руке и заменили на протез. Болезнь отступила, но Радима подросла и сейчас ей требуется повторная операция и другой, более современный протез.

Семья обратилась за помощью в фонд «Линия жизни», который вот уже 15 лет помогает детям с тяжелыми диагнозами. Подробнее — в видеосюжете.