«Мы в тебя верим»: Друзья вспомнили шутки Бари Алибасова в его день рождения

Не секрет, что музыкальный продюсер Бари Алибасов любит пошутить и посмеяться над окружающими. В четверг, 6 июня, основателю групп «Интеграл» и «На-На» исполнилось 72 года. В связи с тем, что музыкант находится в тяжелом состоянии в больнице после отравления, его друзья решили своеобразно поздравить именинника и рассказали о «приколах» продюсера сайту Teleprogramma.pro.

Близкая подруга Бари Алибасова, диетолог Марият Мухина вспомнила случай, который произошел в швейцарском Монтре.

«У нас с пациентами был бьюти-тур в швейцарский город Монтре. Туда же с нами отправились Бари и группа „На-На“. Надо сказать, что Бари всегда следит здоровьем и физической формой, а Слава Жеребкин в ту пору набрал немного лишних килограммов. Бари Ушел гулять по набережной. Возвращается и говорит Славе Жеребкину: „Здесь продаются футболки с группой ‚На-На‘‘ точнее, с тобой в главной роли. Будешь носить, если я подарю?“ Слава загордился, обрадовался, а зря! Бари достал розовую футболку с мордочкой поросенка. На концерте Слава выступал в этой футболке и с тех пор держится в великолепной форме», — рассказала Марият Мухина.

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Музыкальный критик Сергей Соседов, несмотря на то, что не может назвать себя близким другом Бари Алибасова, вспомнил парочку веселых историй. При этом он отметил, что если бы узнал о том, что произошло с продюсером 1 апреля, то воспринял бы это как злую шутку.

«У меня были расклешенные джинсы. И как назло, когда встречались с ним на съемках, я обязательно был в этих джинсах! Сначала он говорил, что такие носили в 70-е и им уже 40 лет. А потом попенял, мол, Серега, ты их уже заносил! Не меньшему сарказму с его стороны подверглась и моя желтая шелковая рубашка авторской работы белорусской художницы! И он мне сказал: «В каких сундуках ты раскапываешь эти старые вещи?» или «Я носил такое во времена «Интеграла», — вспоминает Сергей Соседов.

Бессменный участник «На-На» Владимир Политов, напротив, не стал предаваться воспоминаниям и пожелал своему руководителю поскорее встать на ноги.

«Сегодня ездили в больницу к Бари, но, к сожалению, нас туда не пустили. В этот день я хочу поздравить Алибасова с днем рождения. Может, когда он придет в себя, прочитает вашу статью. Дорогой Бари, несмотря на то, что тебя много раз хоронили и ты даже репетировал свои похороны, ты будешь живее всех живых. Мы рядом, мы в тебя верим. Сил тебе, терпения и здоровья. С днем рождения», — пожелал Владимир Политов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Андрей Разин выступил против Садальского и слухов о намеренном отравлении Алибасова.