«Мы в тебя верим»: Друзья вспомнили шутки Бари Алибасова в его день рождения

Не секрет, что музыкальный продюсер Бари Алибасов любит пошутить и посмеяться над окружающими. В четверг, 6 июня, основателю групп «Интеграл» и «На-На» исполнилось 72 года. В связи с тем, что музыкант находится в тяжелом состоянии в больнице после отравления, его друзья решили своеобразно поздравить именинника и рассказали о «приколах» продюсера сайту Teleprogramma.pro.
Близкая подруга Бари Алибасова, диетолог Марият Мухина вспомнила случай, который произошел в швейцарском Монтре.
«У нас с пациентами был бьюти-тур в швейцарский город Монтре. Туда же с нами отправились Бари и группа „На-На“. Надо сказать, что Бари всегда следит здоровьем и физической формой, а Слава Жеребкин в ту пору набрал немного лишних килограммов. Бари Ушел гулять по набережной. Возвращается и говорит Славе Жеребкину: „Здесь продаются футболки с группой ‚На-На‘‘ точнее, с тобой в главной роли. Будешь носить, если я подарю?“ Слава загордился, обрадовался, а зря! Бари достал розовую футболку с мордочкой поросенка. На концерте Слава выступал в этой футболке и с тех пор держится в великолепной форме», — рассказала Марият Мухина.
Музыкальный критик Сергей Соседов, несмотря на то, что не может назвать себя близким другом Бари Алибасова, вспомнил парочку веселых историй. При этом он отметил, что если бы узнал о том, что произошло с продюсером 1 апреля, то воспринял бы это как злую шутку.
«У меня были расклешенные джинсы. И как назло, когда встречались с ним на съемках, я обязательно был в этих джинсах! Сначала он говорил, что такие носили в 70-е и им уже 40 лет. А потом попенял, мол, Серега, ты их уже заносил! Не меньшему сарказму с его стороны подверглась и моя желтая шелковая рубашка авторской работы белорусской художницы! И он мне сказал: «В каких сундуках ты раскапываешь эти старые вещи?» или «Я носил такое во времена «Интеграла», — вспоминает Сергей Соседов.
Бессменный участник «На-На» Владимир Политов, напротив, не стал предаваться воспоминаниям и пожелал своему руководителю поскорее встать на ноги.
«Сегодня ездили в больницу к Бари, но, к сожалению, нас туда не пустили. В этот день я хочу поздравить Алибасова с днем рождения. Может, когда он придет в себя, прочитает вашу статью. Дорогой Бари, несмотря на то, что тебя много раз хоронили и ты даже репетировал свои похороны, ты будешь живее всех живых. Мы рядом, мы в тебя верим. Сил тебе, терпения и здоровья. С днем рождения», — пожелал Владимир Политов.
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