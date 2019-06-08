Россия может быть почти полностью исключена из Лиги чемпионов — видео

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Новый формат турнира может стать выигрышным лишь для стран-грандов европейского футбола.

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Фото, видео: www.globallookpress.com

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Лига Чемпионов 92

Официальный представитель чемпионата Испании (Ла Лига — Прим. ред.) в РФ Даниэль Серехидо в интервью «Известиям» рассказал, что Россия может быть почти полностью исключена из Лиги чемпионов из-за возможного введения нового формата турнира и низкого коэффициента УЕФА.

С предложением о реформировании Лиги чемпионов выступил президент Ассоциации европейских клубов (ЕСА) и глава ФК «Ювентус» Андреа Аньели. Данные изменения затронут формат группового этапа турнира и предполагают отмену системы квалификации.

Согласно действующим нормам, на стадии группового этапа участники состязания поделены на восемь групп, в каждой из которых по четыре клуба. В своем предложении ЕСА обозначила необходимость сократить количество групп до четырех, а количество команд увеличить до восьми.

Помимо этого, в документе говорится, что каждый клуб будет обязан отыграть минимум 14 матчей, вместо шести, предусмотренных форматом, действующим сейчас. В итоге Лига Чемпионов превратится в новое соревнование, в котором будет постоянный состав из 32 клубов. 24 будут ежегодно сохранять свои позиции, а остальные будут обновляться.

По словам Даниэля Серехидо, в плюсе от обновленного формата Лиги чемпионов останутся только крупные и богатые клубы. Их участие в турнире будет практически гарантированным.

«В плюсе будут только гранды чемпионатов Испании, Италии, Франции, Германии и Франции. Те чемпионаты, у которых более низкий коэффициент УЕФА, например, Россия, могут оказаться почти полностью исключены из новой Лиги чемпионов. Все просто», — заключил официальный представитель Ла Лиги.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Ливерпуль» выиграл финал Лиги чемпионов. Футболисты Юргена Клоппа обыграли лондонский «Тоттенхэм» со счетом 2:0 и завоевали кубок европейских чемпионов.

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