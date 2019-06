«Ливерпуль» выиграл финал Лиги чемпионов

Футболисты «Ливерпуля» стали победителями нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов, переиграв в финале лондонский «Тоттенхэм» со счетом 2:0.

Встреча проходила на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. На первой минуте решающего матча европейского сезона словенский арбитр Дамир Скомина назначил пенальти в ворота лондонцев после попадания мяча в руку полузащитника Сиссоко. Одиннадцатиметровый успешно реализовал Мохаммед Салах.

В самой концовке матча второй гол за «красных» забил Дивок Ориги. «Ливерпуль» в шестой раз в истории выиграл Лигу чемпионов.

