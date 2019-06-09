Упаковка «Крота» была признана несоответствующей нормам еще в апреле

Упаковка средства для прочистки сантехники «Крот», произведенного ООО «АМС-Медиа» под брендом «Золушка», была признана не соответствующей требованиям и нормам российского законодательства еще в апреле 2019 года. Об этом сообщил в воскресенье, 9 июня, PR-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.

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Заключение было сделано центром «Судебный эксперт» по просьбе женщины, которая, как и Бари Алибасов, по ошибке выпила «Крот», перепутав его с напитком. Пострадавшая скончалась в больнице через 10 дней. По словам Горжанкина, когда родственники покойной услышали об отравлении Алибасова, связались с близкими продюсера и предоставили заключение экспертизы, а также рассказали о других подобных случаях.

Согласно документу, упаковка средства «Крот» не содержит всю необходимую информацию, относящуюся к соответствующему классу опасности товара. Маркировка товара противоречит требованиям и нормам ГОСТа 32478-2013 «Товары бытовой химии» и ГОСТа 31340-2013 «Предупредительная маркировка химической продукции».

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