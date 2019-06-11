Бари Алибасов вышел из искусственной комы, в которой пробыл несколько дней. Сын продюсера разместил в соцсетях видео. А на фотографиях, которые появились утром, артист даже улыбается. Но, по словам близких, Алибасов пока плохо говорит и ничего не помнит.

«Врачи говорят, что это состояние абсолютно нормальное, оно происходит из-за того, что его мозг пять дней находился под препаратами в бездействии. И он должен к завтрашнему дню уже абсолютно взрослым, адекватным, принимающим решения. На данный момент он в отличном настроении, он отбирает телефоны, он смеется, веселится, но не совсем в адекватном состоянии — как маленький», — пояснил сын продюсера Бари Алибасов-младший.

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По словам врачей, риск внутреннего кровотечения — остается. В ближайшие дни станет ясно, преодолеет ли организм отравление и какой ущерб будет ему нанесен.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Бари Алибасов находился в состоянии медикаментозного сна пять суток. В клинику продюсер попал 4 июня после того, как по ошибке выпил жидкость для прочистки труб.