Футболист Дмитрий Велкотруб присутствовал при «пьяном» скандале с Луневым

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Инцидент с вратарем сборной России Андреем Луневым произошел 12 июня в столичном «Внуково».

Фото: ТАСС/Вячеслав Евдокимов

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Друг вратаря «Зенита» Лунева, который устроил скандал у стойки регистрации в аэропорту «Внуково», Дмитрий Волкотруб присутствовал при этом инциденте 12 июня. Спортсмены планировали лететь в Северную столицу, однако вратарь сборной РФ перебрал со спиртным и стал дебоширить.

Что стало причиной конфликта так и неизвестно. Однако сотрудник авиакомпании был вынужден вызвать правоохранителей, чтобы утихомирить Лунева. Известно, что молодой человек не сопротивлялся и пошел вместе с сотрудниками полиции в отделение.

Его товарищ Дмитрий Волкотруб не был задержан. Молодой человек был трезв и уже вылетел в Петербург. Как стало известно 5-tv.ru, Андрей Лунев предположительно еще находится в Москве. В отношении него составлен протокол о мелком хулиганстве.

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