Генеральный директор «Зенита» рассказал о штрафах для Лунева

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что собирается обсудить с голкипером команды Андреем Луневым инцидент во «Внуково».

Ранее стало известно, что Лунев устроил скандал у стойки регистрации в аэропорту, был препровожден в отделение полиции и оштрафован на 1000 рублей. Как рассказал сам футболист, ситуация вышла из-под контроля, потому что он опаздывал на рейс до Петербурга, а работники «Внуково» по непонятным причинам затягивали время.

Александр Медведев объяснил, что прежде чем применять к Луневу какие-то штрафные санкции, он обсудит с ним ситуацию.

«Будем ли его штрафовать? Планирую провести беседу с Андреем, надо сначала разобраться» , — цитирует гендиректора «Зенита» ТАСС.

Ранее 5-tv.ru публиковал интервью с Андреем Луневым по поводу инцидента во «Внуково».