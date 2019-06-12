Генеральный директор «Зенита» рассказал о штрафах для Лунева

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что собирается обсудить с голкипером команды Андреем Луневым инцидент во «Внуково».
Ранее стало известно, что Лунев устроил скандал у стойки регистрации в аэропорту, был препровожден в отделение полиции и оштрафован на 1000 рублей. Как рассказал сам футболист, ситуация вышла из-под контроля, потому что он опаздывал на рейс до Петербурга, а работники «Внуково» по непонятным причинам затягивали время.
Александр Медведев объяснил, что прежде чем применять к Луневу какие-то штрафные санкции, он обсудит с ним ситуацию.
Ранее 5-tv.ru публиковал интервью с Андреем Луневым по поводу инцидента во «Внуково».