Андрей Лунев извинился за свой дебош в аэропорту

Вратарь «Зенита» и сборной России по футболу Андрей Лунев принес публичные извинения за свой дебош в аэропорту «Внуково» 12 июня. Он подчеркнул, что такое поведение неприемлемо при любых обстоятельствах.

«Я приношу глубокие извинения сотрудникам, которых оскорбил, и всем окружающим… Понимаю, что разные бывают обстоятельства, но такое поведение с моей стороны просто неприемлемо» , — цитирует заявление Лунева ТАСС.

Кроме того, указывается, что футбольный клуб «Зенит» осуждает поведение Лунева.

Голкипер повздорил с работником на стойке регистрации в московском аэропорту «Внуково» в среду, 12 июня. Футболиста препроводили в полицию, где на него составили административный протокол и назначили штраф в 1000 рублей. Как рассказал сам Лунев, он вышел из себя и оскорбил работника, потому что опаздывал на рейс.

Ранее 5-tv.ru сообщал что генеральный директор «Зенита» рассказал о штрафах для Лунева.