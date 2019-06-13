Отец Лунева: в день скандала во «Внуково» футболист отмечал годовщину свадьбы

Отец футболиста Андрея Лунева прокомментировал инцидент, произошедший с участием спортсмена в аэропорту «Внуково». По словам Евгения Лунева, его сын не имеет пристрастия к алкоголю и не бывает пьяным. Однако незначительное количество спиртного в день инцидента вратарь принять все-таки мог — 12 июня Андрей отмечал годовщину свадьбы.

«Он вообще не пьет и не курит. Вчера у него был день свадьбы — может быть, по этому поводу он принял рюмочку», — рассуждает Лунев-старший.

Евгений Лунев утверждает, что информация о дебоше сильно преувеличена.

«Ничего криминального не произошло. Он опаздывал на рейс, а сотрудник авиакомпании его задержал, и произошел конфликт. Вот и все», — рассказал отец игрока «Зенита» в беседе с 5-tv.ru.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Андрей Лунев устроил скандал в столичном аэропорту — по утверждениям очевидцев, футболист был пьян. При этом сам спортсмен уже принес публичные извинения и сотрудникам «Внуково», и невольным очевидцам происшествия.