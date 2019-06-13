Уголовное прошлое? Какое преступление вменяли вратарю «Зенита» Луневу 11 лет назад

Голкипер санкт-петербургского «Зенита» и сборной России по футболу, ставший накануне участником «пьяного» скандала в столичном аэропорту «Внуково», как оказалось, уже не первый раз попадает в поле зрения правоохранительных органов. Так Андрей Лунев был подозреваемым в уголовном деле о краже куртки. Как стало известно 5-tv.ru, 22 февраля 2008 года спортсмен был задержан сотрудниками полиции на рынке в Лужниках.

Нынешний вратарь «Зенита» подозревался в краже куртки стоимостью 2500 рублей. В отношении футболиста тогда было возбуждено уголовное дело по статье 158 часть 1 УК РФ. Чем закончилось рассмотрение дела, доподлинно неизвестно.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, 12 июня Лунев попал в неприятную историю. Футболист, находясь в нетрезвом состоянии, устроил скандал у стойки регистрации в столичном аэропорту перед вылетом в Санкт-Петербург. Для того, чтобы утихомирить футболиста, пришлось даже вызвать сотрудников полиции.

Как позже объяснил сам футболист, «нервы сдали» из-за того, что произошла путаница с билетами и сотрудники авиакомпании якобы не могли помочь спортсмену решить возникшую проблему.