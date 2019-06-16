«Тебя в унитаз макали?»: Лунев рассказал, как «оскорбил» сотрудника авиакомпании

Вратарь сборной России по футболу и ФК «Зенит» Андрей Лунев рассказал подробности общения с сотрудником авиакомпании в московском аэропорту «Внуково» в среду, 12 июня, после которого спортсмен не попал на рейс в Петербург.

Лунев вместе со своим приятелем — вратарем ставропольского «Динамо» Дмитрием Волкотрубом — опаздывали на самолет и после того, как выяснилось, что необходимо доплатить за багаж, а времени уже нет, конфликтная ситуация нарастала как снежный ком.

Положение Лунева усугублялось и тем, что футболист употребил с утра два алкогольных коктейля, к чему и придрался сотрудник авиакомпании, вызвав полицию.

По словам футболиста, он уже понял, что не успел на рейс, и согласился пройти медосвидетельствование.

«Я продул, сделал упражнения <…>. Там я уже начал чуть-чуть объяснять свою позицию сотрудникам милиции. Я уже понял, что мы не летим никуда. Я говорю: «Ребят, вот смотрите, такая ситуация. Ваши действия?» <…> Они говорят: «Ну зачем тебе это надо?». Я говорю: «Да мне незачем, мы опаздывали». Ну, мы, говорят, ему бы рожу набили. Я говорю: «Да, молодцы, а если я притронусь хотя бы пальцем, я, *****, поеду к Александру Кокорину *** и Паше Мамаеву ***, и все», — рассказал он.

Лунев подчеркивает, что только единожды оскорбил сотрудника авиакомпании.

«Получается, что из-за того, что человек сам вынудил меня на эмоции, я из-за этого пострадал <…> Три часа сидели в отделении <…> Приходит этот дегенерат — единственный раз, когда я его реально оскорбил. <…> Мы сидим, народу нет <…> Я ему сказал: «Тебя в детстве унижали? Ты решил самоутвердиться так? Я ему сказал: «Мы-то сейчас все равно улетим через три часа, а ты будешь всю жизнь, ****, вспоминать, как тебя головой в унитаз макали. Ты будешь это всю жизнь вспоминать. Если тебя так унижали в детстве, это не значит, что ты должен вот так вот себя вести».

Вратарь сборной РФ отметил, что если бы был сильно пьян, то непременно бы заснул.

«Если было бы сильное опьянение — либо я бы уснул, либо я бы еще дальше там… а мы спокойно улетели. И все, ничего не было», — подчеркнул спортсмен.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Андрей Лунев устроил скандал в столичном аэропорту — по утверждениям очевидцев, футболист был пьян. При этом сам спортсмен уже принес публичные извинения и сотрудникам «Внуково», и невольным очевидцам происшествия.