«Резко отреагировал»: Лунев рассказал, что произошло в аэропорту «Внуково»

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Вратарь ФК «Зенит» вступил в перепалку с сотрудником авиакомпании в среду, 12 июня.

Фото: Пятый канал, © РИА Новости / Алексей Куденко

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Вратарь футбольного клуба «Зенит» Андрей Лунев прокомментировал инцидент, который произошел в московском аэропорту «Внуково» в среду, 12 июня. Футболист признался, что довольно резко отреагировал на действия сотрудника авиакомпании. Причиной конфликта, по словам спортсмена, стало недопонимание, которое у него возникло с работниками авиакомпании. Он опаздывал на рейс в Санкт-Петербург, однако сотрудники аэропорта по непонятным для Лунева причинам затягивали время.

«Мы брали билет на ближайший рейс. Нам сказали, что надо поторопиться, так как рейс сейчас будет закрываться, причем мы взяли бизнес-класс, чтобы не мозолить глаза никому. Сдаем багаж, нам говорят: «Вы должны заплатить за багаж». Мы говорим: «А как, мы вроде купили билет за 10 тысяч до Питера?» Нам: «Нет, у вас эконом». Мы говорим: «Давайте мы оплатим, спокойно пройдем на регистрацию рейса», — рассказал вратарь ФК «Зенит».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Андрей Лунев перед вылетом в Северную столицу устроил скандал у стойки регистрации в аэропорту «Внуково». Спортсмен был препровожден в отделение полиции аэропорта и после составления протокола о мелком хулиганстве был отпущен. Он оплатил штраф в размере 1000 рублей за брань в общественном месте и улетел в Петербург другим рейсом.

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