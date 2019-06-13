«Выпил два коктейля»: Подробности инцидента с Луневым в аэропорту «Внуково»

Одноклубник Александра Кокорина и вратарь российской сборной по футболу Андрей Лунев оказался в центре скандала. Накануне голкипер собирался лететь из Москвы в Петербург, но настолько бурно возмущался на стойке регистрации, что сотрудникам столичного аэропорта «Внуково» пришлось звать на помощь полицию. Очевидцам показалось даже, что футболист был нетрезв. Лунева задержали за мелкое хулиганство. Сам игрок признался: пить и правда пил, но совсем немного.

«Выпил два коктейля. После игры я ничего не ел, мы приехали. Я хотел приехать в Питер, у меня были дела в Питере. И имея дела в какие-то, я мог бы позволить себе приехать в состоянии алкогольно опьянения? Мог бы или нет? Наверно, вряд ли», — поделился футболист.

Позже выяснилось: Лунев негодовал из-за того, что боялся опоздать на рейс. Вратарь уже извинился за свое поведение. За лишние эмоции спортсмен заплатил 1000 рублей штрафа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Андрей Лунев уже был фигурантом уголовного дела о краже куртки. 22 февраля 2008 года спортсмен был задержан сотрудниками полиции на рынке в Лужниках.