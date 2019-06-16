Не улетел из-за «додика»: Лунев о «виновнике» своего поведения во «Внуково»

Вратарь сборной России по футболу и ФК «Зенит» Андрей Лунев озвучил детали разговора с сотрудником авиакомпании в московском аэропорту «Внуково», после которого спортсмен оказался в отделе полиции и не попал на свой рейс в Петербург.

Спортсмен утверждает, что в то утро 12 июня на стойке регистрации изначально никакого конфликта не было. Однако возник вопрос по поводу багажа, за который, по словам представителя авиакомпании, необходимо было доплатить.

Лунев ответил, что он вместе со своим приятелем — вратарем ставропольского «Динамо» Дмитрием Волкотрубом приобрели билеты в бизнес-класс, что позволяет перевозить багаж, но ему повторили, что нужно доплатить.

«<…> Мы стоим на стойке, паспорта отдали, она говорит: «Вам нужно заплатить». Я говорю: «А почему нужно оплатить? Мы же «бизнес» взяли?» — «У вас не бизнес, у вас «эконом». Как же, мы вроде заплатили?» — передал суть разговора Лунев.

По словам футболиста, спорить он не стал, а лишь уточнил, сколько он должен. Ему ответили, что необходимо 2500 рублей. Лунев ответил, что наличных денег у него при себе нет и отправил Волкотруба к банкомату.

По версии событий спортсмена, в этот момент к стойке регистрации подошел «шкет» — молодой человек, который заново начал объяснять пассажирам, что их билеты не предусматривают багаж. На это Лунев попросил поскорее объяснить, где можно произвести оплату. Но, как утверждает он, сотрудник авикомпании «стал реально тянуть время».

После этого Лунев «повысил голос», повторил свою просьбу и поинтересовался, «не глухой» ли его собеседник, на что последний спросил, почему на него повышают голос.

Вратарь также подчеркнул, что в то злополучное утро его «эмоциональный фон был не очень», так как накануне он не был включен в состав сборной на отборочный матч Чемпионата Европы — 2020 против киприотов. Кроме того, перед полетом в Северную столицу он выпил два алкогольных коктейля.

«"Я вам по-нормальному говорю <…> мы сейчас опоздаем на рейс <…> Ты что, додик?» Ну и дальше я начал… Пошли связующие матерные слова, типа блин <…> Кричать — я не кричал <…> Он говорит: „Вы что, пьяны?“. Я говорю: „Ну, выпивши. А тебе какое дело? Я что, некультурно себя веду?“ <…> При этом я сутки не спал, меня непонятно за что в сборной зачехлили, я не играл. Эмоциональный фон был не очень <…> Да, пил, и что? Подходит друг и говорит: „Так в чем проблема?“. Я говорю, вот дегенерат какой-то попался. Он: „Все, вы никуда не летите“, — рассказал он.

После этого по вызову сотрудника авиакомпании к месту конфликта подошли полицейские. Лунев в свою очередь позвонил в соответствующее подразделение сборной РФ и рассказал о случившемся. Его заверили, что все будет улажено.

«Я позвонил в сборную сразу же администратору <…> Звонит мне безопасник, <…>, он говорит: «Стой на стойке регистрации, сейчас ребята подойдут, улетите, не переживайте <…> Подходят полицейские. Я говорю: ребята, можно пять минут, пожалуйста и проблема решится. Они говорят: «Пройдемте» <…> Звоню безопаснику <…> ведут в отдел. Он мне говорит, делай, что скажут, не барагозь», — сказал футболист.

Тем не менее, службы аэропорта не позволили Луневу улететь тем рейсом.

Ранее отец футболиста Евгений Лунев рассказал 5-tv.ru, что в день скандала во «Внуково» у его сына была годовщина свадьбы, и он мог «принять рюмочку».