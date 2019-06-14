Российская авиация нанесла удары по позициям боевиков в сирийской провинции Идлиб. Ранее террористы атаковали турецкий наблюдательный пост. Анкара обратилась за помощью в российский Центр примирения и получила помощь.

Российские ВКС сбросили бомбы по указанным координатам, и уничтожили полевую артиллерию боевиков. Сирийские правительственные войска пока не контролируют ситуацию в Идлибе. Порядок там совместными усилиями поддерживает Россия и Турция.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что лагерь Харджилла в Сирии принял беженцев из Идлиба. На территории лагеря есть поликлиника, школа и большая общая столовая.