Российские летчики сбросили бомбы на позиции террористов в Сирии — видео

, 7:45 Эфирная новость 33

За помощью к российским военным обратилось турецкое проавительство, после того как боевики атаковали их наблюдательный пост в Идлибе.

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Фото, видео: Пятый канал

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Война в Сирии 4255

Российская авиация нанесла удары по позициям боевиков в сирийской провинции Идлиб. Ранее террористы атаковали турецкий наблюдательный пост. Анкара обратилась за помощью в российский Центр примирения и получила помощь.

Российские ВКС сбросили бомбы по указанным координатам, и уничтожили полевую артиллерию боевиков. Сирийские правительственные войска пока не контролируют ситуацию в Идлибе. Порядок там совместными усилиями поддерживает Россия и Турция.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что лагерь Харджилла в Сирии принял беженцев из Идлиба. На территории лагеря есть поликлиника, школа и большая общая столовая.

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