Возвращение к мирной жизни: Лагерь Харджилла в Сирии принял беженцев из Идлиба

Лагерь Харджилла в Сирии принял больше тысячи беженцев из Идлиба. Людям предложили не только питание и медицинскую помощь, но и возможность получить образование. Поликлиника и школа находятся прямо на территории лагеря, и есть даже большая общая столовая. Это совершенно бесплатно — все нужды обеспечивает сирийское правительство.

Беженцы, измотанные блокадой боевиков, хотят поскорее вернуться к мирной жизни, получить работу и создать уют в своих собственных домах.

О мечтах, которые постепенно претворяются в жизнь, смотрите в видеосюжете Вадима Хуланхова.

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