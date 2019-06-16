Наблюдательный пункт ВС Турции в Идлибе подвергся обстрелу

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В ответ были предприняты «необходимые действия совместно с Россией», сообщили в Минобороны республики Турции.

Фото: РИА Новости /Михаил Алаеддин

Тема:
Война в Сирии 4258

Один из наблюдательных пунктов Вооруженных сил Турции подвергся минометному обстрелу в зоне деэскалации «Идлиб» на севере Сирии. По данным Министерства обороны республики, атака осуществлялась с подконтрольной правительственым войскам территории региона Талл-Базан.

В результате обстрела пострадавших нет, однако часть оборудования оказалась повреждена.

«В связи с этим нападением были предприняты необходимые действия совместно с Россией», — цитирует ТАСС сообщение турецкого Минобороны.

Это уже второй случай за последние три дня, когда в Идлибе турецкий наблюдательный пункт подвергается нападению. 13 июня ночью по нему были выпущены 35 минометных снарядов, в результате чего ранения получили трое турецких военных. 5-tv.ru передавал, что тогда за помощью к российским военным обратилось турецкое правительство, и ВКС РФ нанесли удары по позициям боевиков.

Тема:
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