Бизнесмен заявил, что Цымбалюк-Романовская изменила с ним Прохору Шаляпину

Бизнесмен Антон Русских обвинил Цымбалюк-Романовскую в измене в эфире федерального канала, сообщают Дни.ру. Предприниматель заявил, что после концерта он преподнес пианистке цветы и та приняла букет. Завязалось знакомство и Русских с Цымбалюк-Романовской якобы начали жить вместе в снятых бизнесменом апартаментах. Предприниматель сделал крайне дерзкое заявление: он якобы заплатил десять миллионов рублей отступных Прохору Шаляпину за Цымбалюк-Романовскую.
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Затем в студии появился сам Шаляпин с перевязанной рукой. Он утверждал, что на него напали трое неизвестных и покалечили. Певец уверен — нападавшие действовали по указке Русских. При этом Шаляпин заявил, что не брал никаких денег у бизнесмена, преследующего Виталину.
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Наконец, появилась сама Цымбалюк-Романовская. Она решительно заявила, что не знает Русских.
Проверка на детекторе лжи показала: Виталина что-то недоговаривает, так как она знакома с Русских и даже была в его апартаментах. Однако выяснилось, что недоговаривает и сам бизнесмен: детектор четко показал, что он никогда не был в отношениях с Цымбалюк-Романовской и не передавал денег Шаляпину. После этого его с позором выгнали из студии.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как бывшая Шаляпина заявила, что беременна от Прохора.