Самый читаемый блогер России Лена Миро на своей страничке в Живом журнале написала статью, в котором «прошлась» по недавно сыгравшим свадьбу украинским музыкантам Потапу и Насте Каменских. Миро написала, что «восхищена» талантом артистов 20 лет держаться на плаву при отсутствии музыкальных талантов.

«От дуэта Потапа и Насти Каменских я в восторге уже двадцать лет. Как, не имея ни голоса, ни слуха, ни нормальных песен, эти ребята держатся на плаву? Это — талант. Не иначе. Зарабатывать ни на чем — нужно уметь», — написала Лена Миро.

Она также отметила, что свадьба артистов — не что иное, как маркетинговый ход.

«Я повторю, что нахожусь в восторге от бизнес-талантов Потапа. Десятилетиями впаривать Настю на корпоратах — это нужно уметь. Конечно, все со временем приедается. И незамужняя Настя Каменских в 40 лет давно не так свежа и уже не девочка. Спрос падает, так почему бы не использовать новый сегмент потребителей — любителей сочных и замужних баб? Очевидно, что брак Потапа и Насти — фикция. Такой же бизнес-проект, как и их дуэт», — съязвила блогер.

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