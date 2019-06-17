Сын экс-хоккеиста «СКА» Соколова пришел в себя в реанимации

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Сейчас старший сын Соколовых — главный свидетель по делу об убийстве матери в Новой романовке Ленинградской области.

Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев

Тема:
Убийство жены экс-хоккеиста СКА Соколова 10

Шокирующая история с убийством в деревне Новая Романовка Ленобласти получила продолжение. Сын экс-хоккеиста СКА Максима Соколова, вероятно раненный младшим братом, пришел в себя. Его с ножевыми ранениями обнаружили возле тела матери, Ирины Соколовой, в убийстве которой подозревают младшего сына семьи.

По данным 5-tv.ru старший сын, который является единственным свидетелем убийства, отключен от аппарата искусственной вентиляции легких и ему снижена медикаментозная поддержка. Юноше уже значительно лучше, но пока он остается в реанимации.

«Максим пришел в себя. Но он все еще в крайне тяжелом состоянии, поэтому ничего не говорит о произошедшем», — цитирует сайт KP.RU собственный источник.

Соколова-младшего задержали вскоре после известия о резонансном убийстве — в полиции 15-летний молодой человек давал путанные и сбивчивые показания. В данный момент он является главным подозреваемым по делу об убийстве в Новой Романовке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Соколову-младшему продлили задержание на 72 часа.

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