Сын экс-хоккеиста «СКА» Соколова пришел в себя в реанимации

Шокирующая история с убийством в деревне Новая Романовка Ленобласти получила продолжение. Сын экс-хоккеиста СКА Максима Соколова, вероятно раненный младшим братом, пришел в себя. Его с ножевыми ранениями обнаружили возле тела матери, Ирины Соколовой, в убийстве которой подозревают младшего сына семьи.

По данным 5-tv.ru старший сын, который является единственным свидетелем убийства, отключен от аппарата искусственной вентиляции легких и ему снижена медикаментозная поддержка. Юноше уже значительно лучше, но пока он остается в реанимации.

«Максим пришел в себя. Но он все еще в крайне тяжелом состоянии, поэтому ничего не говорит о произошедшем», — цитирует сайт KP.RU собственный источник.

Соколова-младшего задержали вскоре после известия о резонансном убийстве — в полиции 15-летний молодой человек давал путанные и сбивчивые показания. В данный момент он является главным подозреваемым по делу об убийстве в Новой Романовке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Соколову-младшему продлили задержание на 72 часа.