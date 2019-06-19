Младший сын хоккеиста Соколова появился на похоронах матери — видео

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Подросток был задержан по подозрению в ее убийстве и провел в спецприемнике 48 часов, но был выпущен на свободу.

Фото: 78.ru

Тема:
Убийство жены экс-хоккеиста СКА Соколова 13

Погибшую жену бывшего игрока хоккейного клуба СКА вратаря Максима Соколова похоронили в среду, 19 июня, в Ленинградской области. На отпевании во Всеволожске присутствовали несколько десятков людей. Кроме супруга погибшей, на прощании был и младший сын четы Соколовых Арсений, которого подозревают в убийстве матери. Об этом сообщает сайт KP.RU.

В отличие от отца, который стоял близко к гробу со свечой в руке и постоянно крестился, младший сын стоял в стороне, и к покойной матери не подходил.

Ирина Соколова была найдена мертвой 13 июня в поселке Новая Романовка под Всеволожском. На теле 45-летней женщины были ножевые раны. В этом же доме был обнаружен ее старший сын Максим, истекающий кровью. До сегодняшнего дня он находится в реанимации и после того, как его отключили от ИВС, перевезли в клинику для продолжения лечения. Но пока Максим Соколов-младший ничего не рассказал о произошедшем.

Младший сын, 15-летний Арсений, вызвавший полицию, впоследствии из свидетеля стал подозреваемым. Он провел в спецприемнике для несовершеннолетних 48 часов и 18 июня был выпущен на свободу.

Ранее 5-tv.ru публиковал хронологию трагических событий, произошедших 13 июня в Ленинградской области.

Тема:
Убийство жены экс-хоккеиста СКА Соколова 13
18 июн
Младший сын хоккеиста Соколова обвинил брата в убийстве матери
18 июн
Сына экс-хоккеиста СКА Соколова отпустили из СИЗО
17 июн
Сын экс-хоккеиста «СКА» Соколова пришел в себя в реанимации
17 июн
Продлен срок задержания сына хоккеиста Максима Соколова, подозреваемого в убийстве матери
16 июн
Убийство в семье экс-хоккеиста Максима Соколова: история семьи и хронология событий
15 июн
Соколову-младшему продлили задержание на 72 часа по делу об убийстве матери
15 июн
Арсения Соколова, подозреваемого в убийстве матери, привезли в суд Всеволожска
14 июн
Видео: хоккеист Соколов вышел из СК во Всеволожске после допроса по делу об убийстве жены
14 июн
Кровавая драма в семье Соколовых: как младший сын погибшей стал главным подозреваемым
14 июн
«Она была прекрасным человеком» — знакомый семьи Соколовых о жене экс-хоккеиста СКА

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