Погибшую жену бывшего игрока хоккейного клуба СКА вратаря Максима Соколова похоронили в среду, 19 июня, в Ленинградской области. На отпевании во Всеволожске присутствовали несколько десятков людей. Кроме супруга погибшей, на прощании был и младший сын четы Соколовых Арсений, которого подозревают в убийстве матери. Об этом сообщает сайт KP.RU.

В отличие от отца, который стоял близко к гробу со свечой в руке и постоянно крестился, младший сын стоял в стороне, и к покойной матери не подходил.

Ирина Соколова была найдена мертвой 13 июня в поселке Новая Романовка под Всеволожском. На теле 45-летней женщины были ножевые раны. В этом же доме был обнаружен ее старший сын Максим, истекающий кровью. До сегодняшнего дня он находится в реанимации и после того, как его отключили от ИВС, перевезли в клинику для продолжения лечения. Но пока Максим Соколов-младший ничего не рассказал о произошедшем.

Младший сын, 15-летний Арсений, вызвавший полицию, впоследствии из свидетеля стал подозреваемым. Он провел в спецприемнике для несовершеннолетних 48 часов и 18 июня был выпущен на свободу.

Ранее 5-tv.ru публиковал хронологию трагических событий, произошедших 13 июня в Ленинградской области.