Похороны убитой жены экс-хоккеиста СКА Максима Соколова прошли в Петербурге

В Петербурге сегодня похоронили Ирину Соколову, жену бывшего хоккеиста СКА и российской сборной Максима Соколова. Главный подозреваемый по версии следствия — ее младший пятнадцатилетний сын, Арсений, тоже присутствовал на церемонии, правда стоял подальше от гроба. Накануне его выпустили из СИЗО под присмотр отца — бывшего хоккеиста СКА Максима Соколова.

Следствие не нашло оснований для содержания мальчика под стражей. Улик недостаточно. Сам Арсений уверяет, что это его старший брат, 18-тилетний Максим напал с ножом сначала на мать, потом пытался покончить с собой. Его самого перевели сегодня из реанимации в общую палату. Но из-за ранения горла отвечать на вопросы следователей он пока не может.

Ранее 5-tv.ru публиковал хронологию трагических событий, произошедших 13 июня в Ленинградской области.