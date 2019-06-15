Соколову-младшему продлили задержание на 72 часа по делу об убийстве матери

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15-летний подросток — главный подозреваемый в трагедии, которая произошла в семье экс-хоккеиста СКА.

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Фото, видео: ecogazeta.ru, Пятый канал

Тема:
Убийство жены экс-хоккеиста СКА Соколова 7

Суд принял решение о продлении задержания Арсения Соколова на 72 часа по ходатайству Следственного комитета. 15-летнего подростка подозревают в убийстве своей матери и нанесении ран старшему брату.

Несколько часов назад молодого привезли во Всеволожский городской суд Ленобласти для избрания меры пресечения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 13 июня в доме семьи Соколовых обнаружили тело Ирины и находящегося в бессознательном состоянии старшего сына женщины. Со слов младшего сына Соколова, события развивались следующим образом: днем 13 июня старший брат прибежал к нему в комнату с ножом и начал душить. Юноше удалось вырваться, сбежать и позвать на помощь соседа по поселку. У того же соседа он взял нож якобы для защиты. Вернувшись в дом, он обнаружил тело убитой Ирины Соколовой. Далее 15-летний молодой человек, по его словам, напал на брата, который был там же, и нанес ему несколько ножевых ранений. Сейчас старший из мальчиков находится в больнице в тяжелом состоянии.

5-tv.ru публиковал детали этой холодящей душу истории.

Тема:
Убийство жены экс-хоккеиста СКА Соколова 7
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