Соколову-младшему продлили задержание на 72 часа по делу об убийстве матери

Суд принял решение о продлении задержания Арсения Соколова на 72 часа по ходатайству Следственного комитета. 15-летнего подростка подозревают в убийстве своей матери и нанесении ран старшему брату.

Несколько часов назад молодого привезли во Всеволожский городской суд Ленобласти для избрания меры пресечения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 13 июня в доме семьи Соколовых обнаружили тело Ирины и находящегося в бессознательном состоянии старшего сына женщины. Со слов младшего сына Соколова, события развивались следующим образом: днем 13 июня старший брат прибежал к нему в комнату с ножом и начал душить. Юноше удалось вырваться, сбежать и позвать на помощь соседа по поселку. У того же соседа он взял нож якобы для защиты. Вернувшись в дом, он обнаружил тело убитой Ирины Соколовой. Далее 15-летний молодой человек, по его словам, напал на брата, который был там же, и нанес ему несколько ножевых ранений. Сейчас старший из мальчиков находится в больнице в тяжелом состоянии.